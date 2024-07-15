Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Tahtasız, “Demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü, nereden ve kimden gelirse gelsin ülkemize ve milletimize kast eden her türlü darbeyi ve darbecileri bir kez daha lanetliyorum” dedi.

Tahtasız, açıklamasında şunları söyledi:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor, demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Ülkemizi 15 Temmuz sürecine sürükleyenleri, FETÖ’nün devletin kılcal damarlarına kadar sirayet ettirenleri, FETÖ’nün yurtsever gazetecilere, askerlere yaptıklarını, alçak ve hain emellerini de asla unutmayacağız. FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarmayanları da milletimize şikayet etmeye devam edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak, hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız."