Bursa'da bir kadın, 4 katlı binanın giriş katını ateşe verdi. Mahallelinin kabusu yaşadığı anlarda itfaiye duruma müdahale ederek yangını söndürdü. Gözaltına alınan kadın, ‘evi neden yaktın ?' sorusuna “Yakmak istedim, yaktım” diye karşılık verdi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan Filiz Ş., ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası sinir krizi geçirdi. Tartışmadan sonra herkes uyurken daireyi ateşe verdi. Çıkan dumanlar üzerine komşular panik içinde binayı boşaltırken, 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

"YAKMAK İSTEDİM, YAKTIM"

Facianın önüne geçen itfaiye, dairede söndürme çalışmalarını tamamlarken, polis ise şüpheli kadını almak için uğraştı. Polisin ‘evi neden yaktın?' sorusuna Filiz Ş.'nin cevabı “Yakmak istedim, yaktım” oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatırken, mahallenin panik yaşadığı anlar kameraya anbean yansıdı.