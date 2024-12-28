CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, vergi borçları nedeniyle tebligat dahi yapılmadan hesaplara konulan hacizlerin yılın bitimine sayılı günler kala tüm sanayicilerin hesabını şaşırttığını belirtti.

Yaptığı açıklamada sanayicilerin kendisine ulaşarak, “Yılın bitmesine sayılı günler kala tam da yılsonu hesaplarımızı, ödemelerimizi düzenleyeceğimiz bir dönemde haciz şoku ile sarsıldık. Birikmiş vergi borçlarımızı daha önceki süreçte ihracat yaptığımızda kestiğimiz faturalarla ya mahsuplaşma yoluna gidiyorduk ya da yapılandırarak taksit taksit ödüyorduk. Özellikle son birkaç yıldır zaten zor durumdayız. Ayakta kalma mücadelesi verirken böyle bir girişimde bulunulması bizim tüm ticari akışımızı durduracağı gibi işletmelerimizin geleceği açısından da ağır bir darbe olmuştur. Tarafımıza tebliğ bile yapılmadan hesaplarımıza haciz konulması tam anlamıyla bir kumpastır” diyerek dert yandıklarını kaydeden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Sanayiciler krediye erişmekte zorlanıyoruz, ayakta kalma mücadelesi veriyoruz diye bas bas bağırırken AKP hükümeti onlara bir darbe daha indirmiştir. Sanayiciler işleri kolaylaştırılsın diye beklerken iktidar sanayicilerimize ağır bir yeni yıl sürprizi yapmıştır. Tebligat dahi yapılmadan hesaplara konulan bu hacizler yılın bitimine sayılı günler kala tüm sanayicilerimizin hesabını şaşırtmıştır. Hesaplarına haciz konulan sanayiciler çeklerini ve piyasaya olan ödemelerini yapamayacak duruma gelmiştir. Kamu bütçesini faize akıtan iktidar sanayicinin tepesine karabasan gibi çökmüştür. Bunu yapsa yapsa AKP yapardı ve bizi yine şaşırtmadılar. Önce belediyeler, sonra asgari ücretliler şimdi de sanayiciler. Sırada ne var bilmiyoruz. Yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli, ekonomik çarkın dönmesi için sanayicilerimizle geçmiş yıllarda olduğu gibi ya mahsuplaşmaya gidilmeli ya da borçları yapılandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.