Beltaş 1. Amatör Küme’de sezon sona erdi.

Ligde son maçlarını kazanan Mimar Sinan ligi zirvede tamamlarken Gülabibeyspor ise aynı puanla ikinci sırada yer aldı.

Ligden düşen takım ise Kargıserispor oldu.

Ligin 14. haftasında Mimar Sinan takımı ligden düşmemek için kazanmak zorunda olan Kargıserispor karşısında ilk yarıdaki etkili oyunu ile farklı galip gelen Mimar Sinan takımı sezonu ikili averaj üstünlüğü ile lider olarak tamamladı.

Bu mağlubiyet ile Kargıserispor ise ligden düşen takım oldu.

Gülabibeyspor ise evinde HE Kültürspor karşısında ikinci yarıda zorlansada maçtan 4-2’lik galibiyet ile ayrılarak ligi 39 puanla ikinci sırada tamamladı.

Ulukavakspor ise İskilipgücüspor deplasmanında gol oldu yağdı ve aldığı bu farklı galibiyet ile liği 19 puanla üçüncü tamamladı.

Alaca Belediyespor ise ligin ikinci yarısında kadrosuna yaptığı takviyeler sonucunda topladığı puanlara son hafta İskilipspor maçınıda 4-1 kazanarak devam ettirdi ve liği altıncı sırada tamamladı.

1. Amatör Küme’de şampiyonluğun resmiyet kazanması için Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun vereceği karar beklenecek.

Bu kararın ardından şampiyon netlik kazanacak ve kupa sahibine verilecek.