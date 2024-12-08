Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Kıyıcık mevkii tünel çıkışında gece saat 03.45 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Yoldan geçen araçların heyelandan zarar gördüğü öğrenilirken, toprak altında bir araç kalıp kalmadığı ise bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından tünel çıkış kamera görüntüleri inceleniyor.

Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yaşanan heyelan ulaşımda büyük aksamalara yol açıyor.

200 METRELİK ALANDA ETKİLİ OLDU

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu ve tehlike devam ettiği için yol açma çalışmalarını henüz başlanamadığını söyledi. Ataselim, Karayolları, AFAD ve belediye ekiplerinin bölgede olduğunu söyledi.