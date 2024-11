Hatay’ın Reyhanlı​ ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi ilginç bir hırsızlık​ olayına ev sahipliği yaptı. Mahallede bulunan oto galericileri sitesine gece saatlerinde gelen at arabalı hırsızlar, sitenin demir giriş kapısını çaldı!

USTALIKLA SÖKÜP, AT ARABASINA YÜKLEDİLER

Durumu sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde fark eden esnaf, görüntüleri izlediklerinde gözlerine inanamadı. Kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anlayan site sakinleri durumu ellerindeki güvenlik kameraları görüntüleriyle birlikte derhal polise bildirdi. Görüntülerde hırsızların at arabasıyla gelerek demir kapıyı kısa bir süre içinde söktükten sonra yükledikleri at arabasıyla kaçış anları saniye saniye yer aldı.

BÖLGE HALKI CANINDAN BEZDİ

Öte yandan bölgede son dönemde artışa geçen hırsızlık olaylarına dikkat çeken esnaflardan Ahmet Demir, “Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen günde kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım” diyerek yetkililere seslendi.