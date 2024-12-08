Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il genelinde hırsızlık suçuna karışmış kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kurulan özel ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNASI DOLABIN ARKASINDAN ÇIKTI

Öte yandan ekipler, işlediği 12 farklı hırsızlık suçundan dolayı hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan S.T.'nin saklandığı adresi tespit etti. S.T.'nin söz konusu adreste olmadığının belirtilmesi üzerine ikamette arama yapan ekipler zanlıyı gardırobun arkasına saklanmış halde buldu. Yakalanan S.T. ve diğer 5 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan S.T. cezaevine gönderildi.

Ekipler bir başka zanlıyı ise masanın altında saklanırken buldu. Polisin zanlıyı ayağından tutarak çekmesi ilginç görüntüler oluşturdu.