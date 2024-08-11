Bursa'da 31 yıl 20 gün hapis cezası ile 1 aydır polis tarafından her yerde aranan sabıkalı hırsız, evine kıyafetini değiştirmek için geldiğinde yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sürekli şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışmalar yapan ekipler son olarak, "hırsızlık" suçundan 31 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 aydır polisten kaçan F.K. Hacivat Mahallesi'nde bulunan evine üzerindeki kıyafetleri değiştirmeye geldiği sırada polis ile karşılaştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanıp Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.