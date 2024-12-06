Hitit Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü 2. Geleneksel "Hitit Üniversitesi En FİT Öğrencisini Arıyor!" projesi kapsamında yürütülen yarışmanın başvuruları başladı.

Öğrencilerin aktif bir yaşama teşvik edilmesi ve fiziksel uygunluklarının geliştirilmesi kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışmaya, Hitit Üniversitesi öğrencilerinin katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hitit Üniversitesi işbirliği'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen projenin yürütücülüğünü Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Demirkan ve Doç. Dr. Sema Can, saha çalışmalarının yürütücülüğünü ise Doç. Dr. Abdürrahim Kaplan, Arş. Gör. Dr. M. İsmail Tosun ve Arş. Gör. Mustafa Arıcı yapacak.

Projeye, sağlık sorunu olmayan, aktif öğrenim hayatına devam eden gönüllü öğrencilerin katılması beklenmektedir. En FİT öğrenciyi belirlemek için, aerobik uygunluk, kassal uygunluk ve kuvvet ile esneklik ve vücut kompozisyonunu içeren testler uygulanacaktır. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, kadın ve erkek kategorisinde olmak üzere en yüksek puanı toplayan ve ilk 3'e giren öğrencilerimize ödülleri düzenlenen törenle verilecek.

Kadın ve erkekler kategorilerinde yapılacak yarışma sonunda birinci olanlar 1 gram altın ve Spor Bilimleri Fakültesi Fitness Salonundan üç aylık ücretsiz üyelik ikinciye 0,5 gram altın iki aylık üyelik üçüncü olanlara ise 0,5 gram altın ve bir aylık üyelik ödül olarak verilecek.