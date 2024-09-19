Çorum Belediyesi, Çorum Kent Konseyi, Hitit Üniversitesi ve Çorum İş Kadınları Derneği, Hitit ketenini dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Hitit medeniyetinin Kraliçesi Puhuhepa'yı ve Hitit medeniyetine yön veren Hitit keten kumaşını tasarlayıp dünyaya tanıtmak amacıyla toplantı düzenlenecek. 19 Eylül Perşembe günü saat 19.09'da Veli Paşa Hanı'nda düzenlenecek olan tanıtım toplantısı ile ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve ayını zamanda Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Hitit ketenini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Ortaya çıkacak olan projeyle kadın gücüyle toplumsal dönüşümü hedeflediklerini belirten Yağbat, "Çorum Belediyesi, Çorum Kent Konseyi, Hitit Üniversitesi ve Çorum İş Kadınları Derneği ile ortaklaşa tarihimize ışık tutan Hitit İmparatorluğu'nun en önemli simgelerinden biri olan Hitit ketenini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bilindiği gibi Çorum, tarihi günümüzden 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Hitit medeniyetine ev sahipliği yapmış, dünyada ilk barış anlaşmasının yapıldığı yerdir. Yapacağımız ortak çalışmayla bizler de Hitit medeniyetini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Hititlere ait Hitit keten kumaşını tasarlayıp, dokuyarak tüm dünya ile buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.