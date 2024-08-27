Hitit Üniversitesi'nde farklı bölümlerden öğrencilerin oluşturduğu 8 ayrı takım, hazırladıkları projelerle 2024 Teknofest'te finale yükselme başarısı gösterdi.

HitAI, HititAITech, HNG, HitRange, Biocellscience, Ustabaşı, HititDDİ ve HİTİTDDİ2 takımlarıyla Teknofest'e katılan öğrenciler, “Sağlıkta Yapay Zeka, Ulaşımda Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Akıllı Wi-Fi Kapsama, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler ve Türkçe Doğal Dil İşleme” kategorilerindeki projeleriyle finalde mücadele edecek.

Teknofest'te finale kalan takımlar, çalışmalarını üniversite bünyesinde oluşturulan fikir atölyesinde sürdürüyor. Fikir atölyesinde danışman hocalarıyla beraber projelerine yoğunlaşan öğrenciler, elde ettikleri başarıyı finalde taçlandırmak üzere son hazırlıklarını yapıyor.

Fikir Atölyesinde çalışmalarına devam eden öğrencilere üniversite yönetiminden de motivasyon ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrencilerle bir araya gelerek hem tebrik ettiler hem de final mücadelesi için başarı dileklerini ilettiler.

"Başarıya kilitlendik, Teknofest için çalışıyoruz"

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilerin elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerle Hitit Üniversitesini en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Rektör Öztürk, “Proje kültürünün yaygınlaştığı üniversitemizde öğrencilerimiz, Fikir Atölyemizde Teknofest'e başarılarıyla imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Takımlarımıza, şimdiden başarılar diliyorum” dedi.