Güney Kore’de açılan Hitit Özel Sergisi, Kore medyasında da geniş yer buldu.

Güney Kore'nin Gimhae kenti Ulusal Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Hitit medeniyetinin nadide eserlerinden oluşan Hitit Özel Sergisi, Kore medyasında geniş yer bulurken Çorum ve Hitit Medeniyeti’nden övgüyle bahsedildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı açılış törenin ardından Kore halkı tarafından ilgiyle takip edilen sergiye Kore medyası da geniş yer verdi. Hitit eserlerinin sergilendiği ilk sergi olarak bahsedilen haberlerde “Kentte, Ulusal Spor Festivali'nin düzenlendiği ay olan 8 Ekim'den gelecek yılın 2 Şubat'ına kadar Gimhae Ulusal Müzesi'nde bir ana eser sergisi ve Daeseong-dong Antik Mezarlar Müzesi'nde Yazılıkaya fotoğraf sergisi düzenlenecek. Gimhae Şehri, Türkiye'nin Çorum şehrinden Hitit kalıntılarının getirilmesini onaylamasıyla, Çorum şehri ile olan dostluğunu kardeş şehre yükseltti” ifadelerine yer verildi.