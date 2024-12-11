Hitit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu MentAI Takımı, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen Pibex (Proje, İnovasyon ve Bilim Expo) Ulusal Fikir Maratonu’nda ikinci oldu.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nuri Kerem Korkmaz ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı 2. sınıf öğrencisi Erdem Gümüşcü’den oluşan MentAI Takımı, Pibex Ulusal Fikir Maratonu’nda yarıştı.

MentAI Takımı, 66 üniversiteden 107 projenin yarıştığı maratonda, yapay zeka teknolojisini kullanarak bireylerin meslek seçimlerine rehberlik eden ve kariyer planlamalarını kolaylaştıran çalışmasıyla ikincilik ödülünü aldı.