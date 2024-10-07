Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim görevlisi alınacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre, Teknik Bilimler Meslekyüksekoku Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü ve Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü'ne, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'ne, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü'ne, Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na, Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü'ne (2) toplam 7 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Başvurular 16 Ekim'de sona erecek.