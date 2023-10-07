Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacağı duyuruldu.

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Yayınlanan ilana göre, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne 1 Öğretim Görevlisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 1 Araştırma Görevlisi, İlahiyat Fakültesi'ne 2 Araştırma Görevlisi, Mühendislik Fakültesi'ne 2 Araştırma Görevlisi, Tıp Fakültesi'ne 1 Araştırma Görevlisi ve Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 Araştırma Görevlisi alımı yapacak.

Başvurular 20 Ekim’de  sona erecek.