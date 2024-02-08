Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yeni dönem diksiyon kursları başladı.

Kurulduğu ilk günden beri İletişim Uzmanı - Diksiyon Eğitmeni - Spiker Meltem Danışman Çınar tarafından verilen eğitimler, her yaş ve meslekten herkese açık olarak devam ediyor.

Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısında 13 yıldır devam eden diksiyon kurslarında diyafram nefesi, artikülasyon uygulamaları, Türkçeyi doğru, düzgün ve etkili konuşma, topluluk karşısında hitabet ve beden dili eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor.

KURS SONUNDA ÜNİVERSİTE ONAYLI DİKSİYON BELGESİ

Kurs Salı ve Perşembe günleri 18.30 - 21.30 saatleri arasında devam ediyor.

Toplam 5 hafta süren 30 saatlik eğitimin sonunda kursiyerlere katılım belgesi veriliyor.

Kursiyerler verilen uygulamalı eğitimler sonrası üniversite onaylı bir sertifika belgesine sahip oluyor.

KURS KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısında bulunan HİTİTSEM’de yeni sınıflar için başvuruların kabul edildiği açıklandı.

Diksiyon eğitimi almak isteyenlerin HİTİTSEM’e bizzat yada online olarak hititsem adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.