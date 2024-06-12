Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Hititspor yüzücüleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Mayıs ayı içerisinde Trabzon’da yapılan Okul Sponları Paletli Yüzme Küçükler-Yıldızlar-Gençler Türkiye Şampiyonasında Hititspor kulübünden Osman Efe Yıldırım 100 metrede Türkiye dördüncüsü 50 metrede Türkiye beşincisi oldular.

Kayseri’de yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge müsabakalarında Melisa Özçerezci ve İsmail Eren Tüzün katıldığı tüm stillerde barajı geçlişlerde.

Başarılı yüzücüler Hititspor Kulübü Başkanı Özgür Zihar ve antrenörler İsmail Sağıt ve Fatih Tüzün ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler ve destekleri için teşekkür ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise başarılı yüzücüleri ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.