Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Kent Yönetiminde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu çalıştayda Gençlik ve Spor bölümünde Çorum sporu masaya yatırıldı.

Sosyal Bilimleri Meslek Yüksek Okulu ev sahipliğinde yapılan çalıştaya Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanı İsmet Alagözve Tuğrul Özkadı ile ilgili kurumların yetkilileri katıldılar.

Çorum’da gençliğin ve sporun sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınndığı çalıştay sonunda katılımcılara belgeleri verildi.