Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen 2024 Hitit Çocuk Üniversitesinde 67 öğrenciye 2 hafta boyunca 17 farklı alanda ders verildi.

Bu derslerden birisi de Hitit Üniversitesi tarafından kazı çalışmaları sürdürülen Ortaköy-Şapinuva Ören yerinde Hitit Uygarlığı Atölyesinde gerçekleştirildi.

Ortaköy-Şapinuva kazı başkanlığı tarafından hazırlanan arkeoloji eğitim atölyesinde, Çocuk Üniversitesi öğrencileri kazı ekip üyeleri eşliğinde Şapinuva ören yerini gezdikten sonra bilimsel kazı çalışması etkinliği yapıldı.

Hitit uygarlığı atölyesinde kazı eğitim alanında Çocuk Üniversitesi öğrencilerine kazı bilimine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu etkinlikte öğrenciler, hazırlanan kazıda alanında malzemeleri bulmaya çalıştılar.

Aynı zaman buğday öğütme, kazı teknikleri kapsamında ise Nivo yardımı ile arazi ölçümünün nasıl yapıldığı gösterildi.

Öğrencilere, Şapinuva Kazı Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve basımı gerçekleştirilen, içerik olarak ise kültürel mirasın korunması, kaçakçılığın önlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan, hedef kitlesi Çocuk Üniversitesine katılan yaş grubundaki öğrenciler olan "Biri Arkeolog mu dedi" adlı kitap dağıtıldı.

Bununla birlikte kazı başkanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde Ortaköy-Şapinuva yazılı kil mühür baskısı dağıtıldı.

Öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de arkeoloji bilimini yakından tanıma fırsatı buldular.