AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Delice-Çorum hızlı tren ihalesi ile ilgili açıklama yaptı.

Milletvekili Ahlatcı, Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un hızlı trende Çorum tarafında pürüz çıktığı şeklindeki açıklamasına yazılı açıklama ile açıklık getirdi.

Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün kamuoyunda önceki Dönem Ticaret Bakanımız, Samsun Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş tarafından Delice-Çorum hızlı tren yoluyla alakalı pürüz çıktığı sözleriyle belirtilen ihale hakkında aşağıda yer alan hususları Çorumlu hemşehrilerimize saygılarımla arz ederim.

ÇORUM - DELİCE HIZLI TREN PROJESİNDE PROBLEM YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu ile yapmış olduğum görüşmede Çorum - Delice Hızlı Tren Projesinin hazırlık çalışmaları sona gelindiği ve hiç bir problem olmadığını tarafımıza iletmiştir.

ÇORUM-DELİCE HIZLI TREN PROJESİ ÜLKEMİZİN VE TABİKİ ÇORUMUMUZUN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİSİDİR.

Ülkemizi Kuzey Güney aksıyla Karadenizden Akdenize bağlayacak büyük projenin en önemli ayağı Çorum Delice hattını oluşturmaktadır. Sayın Hemşehrilerimiz şunu bilmelidir ki; Tren yolunun ilimize kazandırılması için yapılan tüm çalışmalar İlgili Bakanlığımız nezdinde yakinen takip edilmektedir. Tren yolu ağına dahil olacak Çorumumuz, sadece bölgesinin değil Ülkemizinde başlıca Şehirleri arasındaki haklı yerini sağlamlaştıracaktır. Bu tüm hemşehrilerimizle beraber bizim içinde önemli bir gurur kaynağı olacaktır.

Öncesinde de Sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi 2024 yılı yani bu yıl içerisinde ihalesini tamamlayıp yapım aşamasına geçerek Çorum'un en büyük projesini gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu tüm hemşehrilerimizle beraber yaşayacağız. Tren yolu ile ilgili tüm gelişmeler kıymetli hemşehrilerimizle paylaşılmaya devam edilecektir.

Allahın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize hizmet için güzel şehrimizde daha nice eserlere de hep birlikte imza atacağız."