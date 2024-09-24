Gazetemiz spor yazarlarından Ali Atan, 2-0 kaybettiğimiz Kocaelispor maçı sonrası kamuoyunda gündem olan Teknik Direktör Serkan Özbalta gitmeli mi? kalmalı mı? sorusuna ilişkin bir yazı yazdı.

Atan yazısında; "Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor maçının ardından istifa etmeli mi? Edip etmeyeceğine karar verme makamı biz değiliz. Hocanın böyle bir düşüncesi varsa başkanıyla konuşur. Başkan istifayı değerlendirir ve kararını verir. Ortada böyle bir durum yoksa bu yaygarayı yapmak neden? Dezenformasyondan ( bilgi kirliliği) başka birşey değil. Bana göre hoca istifa etmeli mi? Bildiğim bir şey var, o da hoca son ana kadar transfer istedi. Bir başka bildiğim de başkan sürekli para arıyor. Teknik adam değişikliği bile külfet takımlara. Bu maç sonrası hoca gitmez. Bir kaç maç daha böyle sonuçlar gelirse ne mi olmalı? Ben olsam kendim giderim..." ifadelerini kullandı

ADANA'YA BAKALIM...

Adana ülkemizin 6. büyük şehri. Tarım ve sanayide oldukça güçlü bir il. Ülkenin en sıcak illerinin başında geliyor. Öyle ki, sıcaktan bunalan insanlar güneşe ateş ediyor. Adana Kebabı, şalgamı ve sütlü muzu harika. Adana'nın Süper Lig, Birinci Lig ve 2. Lig'de profesyonel takımı var. Yerel halkı Türkmen ve Yörük ağırlıklı. Ülkenin en çok et tüketilen illerin başında geliyor. Adanalılar size birşey anlatmaya çalıştıklarında,"Ayukuyin mi" derler. Maden yönünden de zengin olan Adana, ülkede bu sıralamada da 4. sırada yer alır. Krom, demir, mangenez, kurşun ve çinko açısından önemli yataklara sahiptir. İyi de, bunlardan size mi ne? Gelecek hafta rakip Adana olduğu için ön bilgi veriyorum. Kocaeli maçıyla ilgili bir şeyler yazacak mıyım? Bitti ya o maç dün. Biten maçla ilgili ne yazalım? Şunu söyleyebiliriz mesala. "Çok kötü değildik, bireysel hatalardan golleri yedik" Evet, durum bu. Niyedir bilmem takım bu maça iyi hazırlanmamış. Final pas ve vuruşları yine kötüydü. Bir takım savunmadan çıkarken kaptırdığı paslarla gol yer mi? Yememesi gerekli, biz yedik. Böyle goller yemeye devam edersek işimiz kötü mü? Çok kötü, çok zor, yönetimi çok zorlar. Kötü gidişe dur demenin yolu nereden mi geçiyor? Yaydiğin ile Alpagut arasına yapılacak otobandan. Şaka tabi ki... Hatayı aza indirip, final vuruşlarını çoğaltmaktan geçiyor. Malatya maçı ölçü olmaz demiştik. Kocaelispor maçı büyük sınav olur da demiştik. Sınavı kaybettik. Büyük maçları alırsak yukarı oynarsınız. Büyük maçlardan kastım Kocaelispor gibi takımlar. Diğer takımlardan alacağımız puanlar bizi ligde tutar. Aksi takdirde çarşı sıkıntıya girer. Adana'ya bakalım biz ağalar. Puan ya da puanlarla dönelim. Sonrasına sonra bakalım.

20 LİRA YAP BAŞKAN

Çorumlu futbolseverler daha önceki maçlarda bilet fiyatlarını pahalı buldukları için indirim istediler. Başkan da gereğini yaptı. 250 lira olan bileti, 100 liraya indirdi.

Kocaelispor maçı öncesi böyle bir indirim sonrası stadın dolması ya da doluya yakın olması beklendi. Sonuç mu? Aynı taş, aynı hamam. Kısır döngüye devam. Bir sonraki maçta başkan bileti 20 lira yapsın. O zaman size iddia ediyorum ki, 77.234 bin kişiye oynar bu takım. Stad 15 bin kişilik mi? Olsun onun bir önemi yok. Biz bu takım için ölürüz. Bayılırız, ayılırız, uçaktan uçağa geçerken havada zıplarız. Yalandan kim ölmüş? Ancak ve lakin şampiyonluk maçı falansa söz konusu. O zaman koşa koşa geliriz. Neden mi? Eee sosyal medyamız için fotoğraf lazım değil mi? "Armanın peşindeyüüükk" Bu takım, bu şehrin ağzına da fazlaaaa.