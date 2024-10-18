Hollanda’da bulunan Multiculturele Vrouwen Veendam Derneği, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot yardımında bulundu.

Hollanda’da yaşayan Türkler’in faaliyet gösterdiği Multiculturele Vrouwen Veendam Derneği, özellikle sosyal ve toplumsal alanlarda yaptığı çalışmalar ile biliniyor. Dernek bu tür yardımlarını her sene farklı öğrenciler belirleyerek devam ettiriyor.

Yardım faaliyetleri kapsamında kış ayının gelmesiyle birlikte 26 öğrenciye hem bot hem de mont yardımı yapıldı.

Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada, bu tür yardımlarının artarak devam edeceğini, bir nebzede olsa çocukların ihtiyaçlarını giderme konusunda farkındalık çalışması yapmayı sürdüreceklerini belirttiler.