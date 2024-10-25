Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit 3. lig 1. grupta yarın oynanacak Artvin Hopaspor- Muşspor maçını yönetecek.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre yarın saat 14.30’da Arhavi İlçe Stad’ında oynanacak Artvin Hopaspor- Muşspor maçında Ecevit’in yardımcılıklarını Kayseri’den Erkan Kırçıl ve Ankara’dan Beran Yalçın yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Ankara’dan Mete Burak Kaya, Maçta gözlemci olarak Fethi Kalış görev yapacak.

Ligde yedinci maçlar sonunda Muşspor takımı 13 puanla beşinci sırada bulunurken Hopaspor ise 7 puanla 12. sırada bulunuyor.