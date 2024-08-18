Çorum’da özel hastane bünyesinde ilk olma özelliği taşıyan Çorum Özel Hastanesi Uyku Laboratuvarı 9 yıldır Çorum halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Çorum Özel Hastanesi Uyku Laboratuvarında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman ve K.B.B. Hastalıkları Uzmanları Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın ve Opr. Dr. Serdar Ali Elkıran olmak üzere üç uzman doktor ve deneyimli uyku teknisyeni hizmet veriyor.

Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman, Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın ve Opr. Dr. Serdar Ali Elkıran, yaptıkları ortak açıklamada horlama ve uyku apnesi hakkında bilgiler verdiler.

Horlama, gündüz aşırı uyku hali, sabahları yorgun kalkma, gece uykuda soluk durması, tanıklı apne yakınmaları ile başvuran hastalarda Uyku Apne Sendromu ve uyku ile ilişkili solunumsal hastalıkların araştırılmasının gerekli olduğunu kaydeden

Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman, Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın ve Opr. Dr. Serdar Ali Elkıran, konu hakkında şu bilgileri verdiler:

“Bu yakınmaları olan hastalarda polisomnografi denilen uyku testi yapılması gereklidir. Uyku testi hastanın 1 gece uyku laboratuvarında yatırılarak uykusunun değerlendirildiği bir tetkiktir. Gece boyunca uykuda hastanın vücuduna yerleştirilen elektrotlara gönderilen pek çok biyolojik sinyal bilgisayara kaydedilir ve kayıtlar analiz edilerek uyku ile ilişkili solunumsal hastalıkların ve uyku apne sendromunun tanısı konulabilmektedir. Uyku apne sendromu, hastalarda çok ciddi, hatta ölümcül olabilen sonuçlara neden olmaktadır. Uyku apne sendromu olan hastalarda kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları, pulmoner hipertansiyon, obezite, diyabet gibi pek çok metobolik bozukluk ve organ hastalıkları oluşmaktadır. Uykuda ani ölüm görülmesi ve ölümcül olan trafik kazalarında da uyku apne sendromunun rolü çok büyüktür. Uyku apne sendromu (uykuda solunum durması) mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Uyku apne sendromu’nun (uykuda solunum durması) tedavisinde gece boyunca uykuda hava yoluna pozitif basınç uygulayarak apneyi tedavi eden PAP cihazı ve uygun hastalarda ise cerrahi tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Uykuda solunum durması olarak da adlandırılan uyku apnesi hastalığının cerrahi tedavisinde tıkanıklık yaratan hastalık tablosunun nerede olduğu tespit edilerek müdahale planlanmaktadır. Genel olarak burun, boğaz ve damak yapıları tıkanıklığa sebep olmaktadır. Bu nedenle kamera ile yapılan muayene ışığında burun kanalları içerisinde kemik eğriliği, et büyümeleri, sinüzit, geniz eti gibi sorunlar, ayrıca da aşırı büyük bademcik dokularının var olması, yumuşak damak bölgesinde sarkma olması, küçük dilin kalınlaşması ve uzaması gibi uyku apnesi tanısı konulan hastaların %70-%80’inde cerrahi olarak çözülmesi gereken sağlık sorunlarıdır. Ayrıca her uyku apneli hastaya cerrahi tedavi yapılmaması gerektiği, bu hastaların özenle seçilerek uygulanacak tedavi metodunun belirlenmesi akılcıl yaklaşım olacaktır. Solunum cihazı kullanan hastalarda uyum sorununun ortadan kaldırmak için de belirli hastalarda da burun cerrahisi yapılmaktadır.” (Haber Merkezi)