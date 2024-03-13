Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir hayvan çiftliğine yapılan baskında horoz dövüşü yaptıran 26 şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara horoz dövüştürerek kumar oynamaktan toplam 180 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey İlçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde yasa dışı horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, JASAT ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bahse konu adrese yapılan baskında horoz dövüşü yaptıran 26 kişi suçüstü yakalandı. Adreste yapılan adli aramada 11 adet canlı hayvan taşıma çantası, 11 adet hint horozu ve 2 adet horoz dövüştürmek için yapılmış ring ele geçirildi.



Yakalanan şahıslara 180 bin 400 TL idari para cezası

Operasyon sonucunda hayvanları dövüştürerek kumar oynayan 26 şüpheliye hayvanları koruma kanununa muhalefetten ve yasa dışı kumar oynamaktan toplam 180 bin 400 TL idari para cezası kesildi. M.U. isimli şahıs hakkında ise “kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen 11 adet horoz kafesleri ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.