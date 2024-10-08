Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer güçlü rakipleri önünde oyunu orta alanda tutup kontrataklarla gol aramayı planladıklarını bunda da belli oranda başarılı olduklarını belirterek ‘Bir anlık hatamız sonunda yediğimiz gol ile sezona mağlubiyet ile başladığımız için üzgünüz’ dedi.

Sezona genç koşan ve mücadele eden bir kadro ile hazırlandıklarını ve iyide bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Eğer; ‘Rakibimizin gücünü biliyorduk ve oyuna ikinci bölgede kabullenip kontrataklarla pozisyon üretip rakibe alan bırakmadan dirençlerini kırmaya çalıştık. Bu düşüncemiz maçın ilk yarısında tuttu ve bu devreyi sadece bir pozisyon vererek istediğimiz gibi bitirdik. İkinci yarıya ön alanda etkili olma istediğimiz ve topa sahip olma düşüncemizi 60. dakikaya kadar sahada gerçekleştirdik. 65. dakikada Metehan ile net pozisyonu değerlendirebilsek maçı farklı bir noktaya taşıyabilirdik. 68. dakikada dizilişteki bir hatamız sonucunda kalemizde golü gördük. O dakikadan sonra ön bölgede top tutma ve üretkenlik açısından istediklerimizi yapamadık ve sonucunda da mağlup oldu.

Maçın geneline baktığımızda oyuncularımızın mücadelesinden ve son dakikada kadar puan için gösterdikleri performanstan son derece memnunum ve hepsini tebrik ediyorum. Rakibimize bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu maçı bugün itibari ile gereken dersleri alarak eksiklerimizi tesbit ederek geride bırakacağız ve hafta sonu oynayacağımız Sorgun Belediyespor maçına hazırlanacağız. Sezonun evimizdeki ilk maçında bizleri yalnız bırakmayan ve doksan dakika destek veren taraftarlarımızada teşekkür ediyorum’ ifadelerine yer verdi.