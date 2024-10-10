Çorum Şoförler Odası eski başkanlarından Hasan Güleryüz”ün kızı, Kenan ve Adnan Tüfekçi’nin kız kardeşi Hülya Eröksüz, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma törenin ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Ümit Er, Ömer Boyraz, CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Oğuzlar önceki dönem belediye başkanı Orhan Ateş ile çok sayıda vatandaş katıldı.