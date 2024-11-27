Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Binasının Yıkım Sonrasında Ortaya Çıkacak Hurda Bedeli Karşılığı Yıkılması İşi İhalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. İnci Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin a)Adı :Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü b) adresi : Yavruturna Mahallesi Gazipaşa Sokak No: 66 Merkez / ÇORUM c) telefon ve faks numarası : (0364-223-10-20/22) - (0364-223-10-24) d) elektronik posta adresi :[email protected] 2- İhale konusu malın/hizmetin a) niteliği, türü ve tahmini miktarı : İhale konusu olan Mahmut Atalay Eski Gençlik Merkezi Binası idari bina ve spor salonu olmak üzere bitişik nizamdaki iki bloktan oluşmaktadır. Spor salonu : Binanın arka cephesinde yer almakta olup tek katlı betonarme binadır. Bina oturum alanı ve toplam inşaat alanı 753,00 m² dir. İdari bina : Binanın ön cephesinde yer almakta olup iki katlı (zemin kat +1. Kat) betonarme binadır. Bina oturum alanı 585,81 m², toplam inşaat alanı 1.171,63,00 m² dir. b) İşin yapılacağı [yeri/yerleri] : : Çorum İli Merkez Bahçelievler Mah.171 Ada 52 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Gençlik Ve Spor Bakanlığı - Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Mahmut Atalay Eski Gençlik Merkezi Binası 3- İhalenin a) yapılacağı yer : Yavruturna Mahallesi Gazipaşa Sokak No: 66 Merkez / ÇORUM Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu b) tarihi ve saati : 10.12.2024 Cuma Günü - Saat: 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

Gerçek kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı veya ikametgâh belgesi,

Tüzel kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı.

b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

c) Adli Sicil Kayıt Belgesi

d) Geçici Teminata İlişkin Belge

e) 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair yazılı taahhütname verilmesi. Ayrıca idare tarafından ihaleye katılan isteklilere ihale aşamasında Kamu İhale Kurumundan İhalelere katılmakta yasaklı olup olmadığı hakkında sorgulama yapılacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda Kamu ihale kurumundan ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

f) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

g) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

h) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya oda kayıt belgesi

ı) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri vereceklerdir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

i) İstekli adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi.

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesi ve iş ortaklığı beyannamesi.

İstekli tarafından imzalanan Yer Görme Belgesi.

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bu iş için 21.000,00 TL den az olmamak üzere geçici teminat sunacaklardır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-. Yıkım İşleri Müteahhit Yetki Belgesi

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak, Yıkım İşleri Müteahhit Yetki Belgesi Gruplarından en az ‘Y3 Grubu Yetki Belgesi’ sunulması gerekmektedir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif:

İstekliler tarafından teklif edilen en yüksek teklif bedeli ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedeli olarak belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7-İhale dokümanı https://corum.gsb.gov.tr adresinde görülebilir veya 100,00₺ (YÜZTL) karşılığı Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden temin edilebilir.

8-Tekliflerin 10.12.2024 Cuma Günü, saat 10:00 a kadar Yavruturna Mahallesi Gazipaşa Sokak No:66 Merkez / ÇORUM (Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu) adresine verilmesi gerekmektedir. Postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İstekliler tekliflerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 47. Maddesinde yer alan Açık Teklif Usulü ile ilgili hükümler çerçevesinde 210.000,00 (ikiyüzonbin) TL muhammen bedel üzerinden artırım yapılarak sunacaklardır.

10- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11- İhale sonucunda 60 (altmış) gün süreli sözleşme imzalanacaktır.