Çorum B Klasman Voleybol Hakemi Hüseyin Kamber’e erkekler 1. lig maçında görev. Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Erkekler 1. lig B grubunda Şiran Spor Salonu’nda Ünsal Group Şiran Akademi ile Gaziantep Gençlikspor arasındaki maçı Hüseyin Kamber yönetecek. Yardımcılığını ise Gümüşhane’den Bahtiyar Çelik yapacak. Maçın gözlemcisi de Gümüşhane’den Kemal Emiroğlu,.

Ligde Gaziantep Gençlikspor 8 maçınıda kazanarak grupta namağlup lider durumda bulunuyor. Ev sahibi Ünsal Group Şiran Akademi ise 11 puanla beşinci sırada play-off mücadelesi veriyor.