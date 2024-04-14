Kahramanmaraş’ta aralarında husumet bulunan arkadaşlarını bir okulun bahçesine çağıran şahsın, silahla ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece merkez Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi Ali Sezai Efendi İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan arkadaşlarını okul bahçesine çağıran Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’a okul bahçesinde pusu kurdu.

Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’ın okul bahçesine geldiği anda silahla ateş açtı ve daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle halkı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan Özal’ın hayatını kaybettiğini, Mehmet Y.’nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs hastaneye sevk edilirken, Özal’ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.