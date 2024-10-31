Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı Mectözü İbek Şehit Osman Aydoğdu İlkokulu’na spor malzemesi desteği verdi.

Federasyon Başkanı Ferhat Arıcı, Federasyon Yöneticisi Mustafa Arslan beraberinde Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu ile birlikte Mecitözü İbek Şehit Osman Aydoğdu ilk ve orta okulunu ziyaret ederek okul idareciler ve öğretmenleri ile görüştüler ardından da okula futbol, voleybol ve basketbol topu hediye etti.

Arıcı burda okul öğrencileri ile yaptığı toplantıda spor malzemesi konusunda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirterek onlarla birlikte Çorum’da bor sportif faaliyette birlikte olma sözü verdi.