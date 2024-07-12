Çorum'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışların zarar verdiği yerlerden biri de her yağışta olduğu gibi İbrahim Çayırı Bağları oldu.

Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel, İbrahim Çayırı Bağlarındaki vatandaşları perişan ediyor.

Silimkent Bölgesinden gelen sel, dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Taşkın sonucu da çok sayıda bağda ekili arazide hasar oluştururken, sel suları bazı bağ evlerinde de baskına sebep oldu.

Bağ evlerinde su baskınları nedeniyle vatandaşların eşyaları zarar gördü.

Bağ sakinleri, sel baskınlarının dere ıslahının yapılmamasından kaynaklandığını belirttiler. Bölgede Silimkent ve Osmancık Caddesi üzeri yapılmasına rağmen İbrahim Çayırında 250 metrelik dere ıslahının yapılmadığı için mağdur olduklarını dile getiren bağ sakinleri, yaşadıkları sıkıntının giderilmesi için yetkililerden yardım istediler.