Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’e tepki gösteren geçtiğimiz dönem Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığına aday olan nakliyeci esnafından İbrahim Doğan, kamyon ve tırların şehir içi parklarıyla ilgili yaşanan sorunun önce çözüldüğünün sonra da Çorum Belediyesi Kamyon Garajına araçların çekilmesinin istendiğini dile getirdi.

Kamyon ve tırların şehir içi park yapmamasına ilişkin kendilerine önce, “Değerli üyelerimiz; Çorum Valimiz ve Milletvekillerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucu şehir içi parklar ile ilgili yaşanan sorun çözüme kavuşturulmuştur. Yönetim ve Denetim Kurulu Adına Başkan Tahsin Şahin.” mesajı atıldığını kaydeden İbrahim Doğan, daha sonra aynı mesajı atan Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in ikinci bir mesaj olarak, “Değerli üyelerimiz; cezai işleme maruz kalmamanız için araçlarınızı Çorum Belediyesi Kamyon Garajına çekmeniz önemle rica olunur. Yönetim ve Denetim Kurulu Adına Başkan Tahsin Şahin” diye tezat bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

ÇESOB Başkanı’nın kamyon ve tırların şehir içine girmemesiyle ilgili kararını eleştirdiğini ve bu konunun basında geniş ses getirdiğini ifade eden Doğan, “Dün ÇESOB Başkanı’nın kamyon ve tırların şehir içine girmemesiyle ilgili kararını eleştirmemiz büyük ses getirdi. Konuyu dün çözdüğünü söyleyen Şoförler odası başkanı 24 saat geçmeden araçları belediye garajına çekilmesi için tekrar mesaj atıyor. Neyin kafasını yaşar sorunu kiminle çözdü. Ne yapmaya çalışmaktadır anlamış değilim. Taktir edersiniz ki Lokantacılar Odası Başkanıysanız yemek pişirmeyi bilmeniz lazım ya da Berberler Odası Başkanıysanız traş edebilmeniz lazım. Terziler Odası Başkanıysanız yırtığı söküğü dikmeniz lazım. Şoförler Odası Başkanıysanız direksiyon tutmasını araç hangi şartlarda nasıl çalıştırılır sorunları sıkıntıları nelerdir bilmeniz ve bu şekilde çözüm üretmeniz lazım. Demem odur ki yöneticiler idare ettikleri toplumların kaderin de rol oynarlar. Yaptıkları iş ve icraatlar ile yönettikleri toplumları ya vezir eder ya rezil ederler. Dolayısıyla bizim şehir içine tır ve kamyon parkının yasak edilmesi ile ilgili itirazımızdan birileri pirim yapmaya çalışmaktadır. Yürekten söylüyorum benim için önemli olan sorunun çözülmesi meslektaşlarımın mağdur olmamasıdır. Ama görüyorum ki sorunun müsebbipleri cengaverlik yapamaya tribünden slogan atmaya başladılar. Şoförler Odası illerde ki İl Trafik Komisyonunun üyesidir. Şehir içi tır kamyon park yasağı İl Trafik Komisyonun da alınan kararlarla uygulanır. Soruyorum, bu yasak kararı alınırken Şoförler Odası Başkanı neden gerekli itirazı yapmamıştır. Daha sonra da sanki haberi yokmuş gibi sloganik paylaşımlar yaparak ben olayı çözdüm havaları sorunu en başında İl Trafik Komisyonun da neden çözülmedi? Sorunu çözmek varken bir sürü kamyoncu, tırcı neden mağdur edildi. Şunu ifade etmeliyim ki, ceza yedikten sonra slogan atmak 72 yıllık güzide bir kurumun başında ki yöneticiye yakışmaz. Uzun lafın kısası her mesleğe ve emeğe saygımız sonsuz ama kamyoncu tırcının nakliyecinin idareciliği kasap ile paletcinin eline kalırsa böyle sorunlar olur. Ne diyelim, Hayırlısı! Mevla neyler neylerse güzel eyler. Hiçbir mesai mefhumu gözetmeden gecesini gündüzüne katıp kazandığı her kuruşu sonuna kadar hak edip helal olan tüm meslektaşlarımı saygı sevgi ve hürmetle selamlarım” dedi. (Haber Merkezi)