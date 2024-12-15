Suriye​'de bir devir sona erdi. 61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin kontrolü ele almasıyla yıkıldı. Beşar Esad​'ın Rusya​'ya kaçmasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Bilindiği üzere Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın​, geçtiğimiz gün Şam'a gitmişti.

"KALIN'IN ŞAM ZİYARETİ BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Kalın'ın ziyareti, terör örgütü PYD/ YPG'yi rahatsız etti. Terör örgütü PYD lideri Mazlum Kobani, yaptığı açıklamada "HTŞ'nin Türkiye ile ilişkileri ve İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti bizi elbette endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ORDUSUNUN SALDIRILARI BİZİ FELÇ ETTİ"

Amerikan FOX News televizyonuna konuşan Kobani, sürekli saldırı altında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin müdahalelerinin kendilerini felç ettiğini de söyleyen Kobani, "Sürekli saldırı altındayız. Türk ordusu tarafından günde en az 80 SİHA saldırısı alıyoruz. Yoğun top atışları var. Bu durum bizi felç etti." dedi.

YİNE ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

Mazlum Kobani son olarak bir kez daha ABD'ye sığındı. Kobani, "Umarız ABD, bölgelerimize yönelik bu saldırıları durdurmak için yeterli siyasi baskıyı uygular." diye konuştu.