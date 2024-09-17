Sungurlu Belediyesi ilçenin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Uzun yıllardır ihmal edilip tedbir alınmayan su sorunu çözmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik'le birlikte patlayan ana isale hattının tamiratını gerçekleştiren personeli ziyaret etti.

Başkan Muhsin Dere ve beraberindekiler daha sonra su depolarında, isale hatlarında kritik öneme sahip noktalarda ve Cumartesi Kapalı Pazar alanında incelemelerde bulundu.

Muhsin Dere yaptığı açıklamada, “Su sorununun ciddiyetinin farkındayız. Gereken tedbirleri almak ve uzun yıllardır ihmal edilip tedbir alınmayan bu sorunu çözmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.