Çorum Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde yaşanan problemin giderilerek şebekeye su akışının yeniden sağlandığı bildirildi.

OSB hattında yaşanan arıza nedeniyle dün geceden başlayarak bugün öğle saatlerine kadar şehir genelinde su kesintisi yaşanacağını duyuran Çorum Belediyesi, yeni bir açıklama yaparak, "İçme suyu arıtma tesisimizde gece yarısı gerçekleştirilen onarım çalışmaları, ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla hızlı bir şekilde tamamlanmış ve şebekeye su akışı kısa süreli kesintinin ardından yeniden sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.