Alagöz Holding Iğdğr FK yarın akşam Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Lige fırtına gibi başlayan Iğdır FK son üç maçından mağlubiyet ile ayrılarak zirve yarışından uzaklaştı. Son maçında evinde Erzurumspor’a 2-1 mağlup olan yeşil beyazlı takım hafta başından itibaren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil beyazlıların dün akşam saatlerinde yaptığı haftanın son çalışmasında Çorum fK maçının oyun taktiğini yaptı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak bu çalışma sırasında uyarılarda bulundu.

Bu çalışma ile Çorum maçının hazırlıklarını tamamlayan Iğdır FK takımında açıklanan maç kadrosu bugün Çorun’a gelecek. Yeşil beyazlı takım bugün yapacağı ter antrenmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.