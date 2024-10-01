Çorum FK’nın cuma akşamı evinde oynayacağı Iğdır FK maçının biletleri satışa çıktı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet satışı dün öğleden sonra başladı.

Bilet satışında önceki maçlarda olduğu gibi güney kale arkası ve sağ kapalı tribünleri tamamen kapatıldı. Bu tribünlere taraftar alınmayacak.

Kırmızı Siyahlı takım yönetimi Kocaelispor maçında denemek amacı ile 100 liraya düşürdüğü maraton tribünü biletlerini yeniden 250 liraya çıkardı.

Buna göre VİP B tribün biletleri 1500 lira, VİP A ve D tribünleri 500, sol kapalı 300 maraton 250 kale arkası 100 ve misafir tribün taraftar biletleri ise 135 liradan satışa çıktı.