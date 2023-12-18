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Ahlatcı Çorum FK’da sakatlıkları bulunan Geraldo ve Kerem Kalafat’ın Urfaspor ile oynanacak maçta ihtiyaç duyulması halinde belli bir süre oyunu girebilecekleri açıklandı.

Sakatlığı nedeni ile iki haftadır takımdan ayrı olan Kerem Kalafat’ın çalışmalara başladığı ancak henüz tam hazır olmadığı belirtildi.

Adanaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve bir süre dinlendirilen Geraldo’nun ise alt adalesinde küçük bir yırtık olduğu belirtildi.

Bu iki futbolcununda Urfaspor maçı kadrosunda olacakları ve ihtiyaç olması halinde son bölümlerde oyuna girebilecekleri öğrenildi.