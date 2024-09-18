Miniminikler futbol turnuvasında forma giyen iki kız futbolcuya milli takım forması hediye edildi.

Miniminikler futbol turnuvasında 18 takım mücadele etti. İki kiz 368 erkek toplam 361 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın ödül töreninde forma giyen iki kız sporcuya forma hediye edildi.

Çorumgücü’nde Nehir Gül, Hattuşaspor’da ise Zümra Aşkan’a, turnuvaya renk kattıkları için Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından alınan milli takım forması hediye edildi.

Gül ve Aşkan’a formalarını Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı tarafından verildi.