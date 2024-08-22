Çorum'un Mecitözü ilçesinde husumetli iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Furkan K. ve Alper M., önceden husumetli oldukları ismi ögrenilemeyen bir kişi ile ekin pazarında tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan K. ve Alper M. bacaklarından tabanca ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.