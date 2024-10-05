İŞKUR sitesinde yer alan ilana göre Ortaköy Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 daimi personel alımı yapılacak.
İlana başvurular 8 Ekim'de sona erecek.
MÜRACAT KOŞULLARI
Son 6 ay içerisinde ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak
Askerliğini fiilen yapmış yada muaf olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Emekli olmamak
Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
SUNGURLUSYDV'YE SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
İskilip'te ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı yapılacak.
İlana başvurular 8 Ekim'de sona erecek.
Editör: Fatih Battar