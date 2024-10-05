İŞKUR sitesinde yer alan ilana göre Ortaköy Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 daimi personel alımı yapılacak.

İlana başvurular 8 Ekim'de sona erecek.

MÜRACAT KOŞULLARI

Son 6 ay içerisinde ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak

Askerliğini fiilen yapmış yada muaf olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Emekli olmamak

Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

SUNGURLUSYDV'YE SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

İskilip'te ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 1 sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı yapılacak.

İlana başvurular 8 Ekim'de sona erecek.