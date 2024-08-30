Çorum İl Özel İdaresi tarafından Sungurlu’ya bağlı Aşağı ve Yukarı Beşpınar köylerine sulama tesisi yapılacak.

9 Eylül saat 10.00’da yapılacak ihale, Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecek. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale ile Aşağı ve Yukarı Beşpınar köylerine 700 m beton kanal, 7 adet yol geçidi, 10 adet tarla priz kapağı (Toplam 15 adet iş kalemi) yapılacak.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak iş 30 günde tamamlanacak.