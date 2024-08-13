FİFA transfer yasağı olan kulüplerin son listesini yayınladı. Buna göre Çorum FK’nın mücadele ettiği Tredyol 1. ligde transfer yasağı devam eden kulüp sayısı ikişe düştü.

Yayınlanan listeye göre Trendyol 1. ligde mücadele eden ve ligin ilk maçına Pendikspor karşısına çıkmayan Yeni Malatyaspor 25 dosya ile en fazla yasağı bulunan kulüp konumunda. Transferi açmak için görüşmelerini sürdüren Erzurumspor FK ile transfere engel dosyasını ikiye kadar düşürdü. Mavi beyazlılar bu dönemde iki dosyayı kapatması halinde transfer tahtasını açacak.

Süper Lig kulüplerinden Adana Demirspor 16 dosya ile ilk sırada yer alırken Kayserispor ise dokuz dosya ile ikinci sırada, Samsunspor ise 1 dosya ile transfer tahtası kapalı olan kulüpler.

2. ligde mücadele eden Altay kulübü 21 dosya ile en fazla transfere engel dosyalı bulunan kulüp olurken Denizlispor 11 dosya ile ikinci sırada Bucaspor ve Elazığspor ise üçer dosya ile transfere engelleri bulunuyor. Giresunspor kulübüde 23 transfere engel dosyası bulunan kulüp.