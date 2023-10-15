Çorum'un Dodurga ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
E.Ş. idaresindeki 19 HP 363 plakalı otomobil, Maden Caddesi'nde Y.Ö.'nün kullandığı 19 AN 420 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Y.Ö. ile araçta bulunan M.Ö. ve E.Ö. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.