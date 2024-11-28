Türkiye'de ikinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Meclis'e sunulan kanun teklifiyle birlikte sıfır otomobil fiyatların yüzde 37 düşeceği ifade ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafikteki araçların yaş ortalaması 14,5 yıl olarak tespit edildi.

Meclis'e sunulan düzenleme kapsamında, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerinin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması planlanıyor.

Bu teklifin, araç sahiplerini eski araçlarını elden çıkararak daha yeni araçlar edinmeye teşvik etmesi hedefleniyor.

Böylece sıfır otomobil almak daha kolay hale gelecek ve ikinci el otomobil fiyatları düşecek.

MHP'Lİ VEKİL TEKLİFTE BULUNDU

Teklif, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin verildi. 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte, aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

Türkiye'de bir otomobilin ÖTV'si, aracın motor hacmine, satış fiyatına ve belirli ÖTV matrahlarına göre hesaplanıyor. Bu hesaplamada, ÖTV üzerinden KDV de alınıyor.

1 milyon TL'lik bir otomobil için hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Vergisiz Fiyat (Matrah): 470.810 TL

ÖTV Tutarı: 376.648 TL

KDV Tutarı (ÖTV dahil): 152.542 TL

Bu durumda, aracın toplam satış fiyatı bu kalemlerin birleşimi olarak yaklaşık 1 milyon TL olur. ÖTV, toplam fiyatın önemli bir kısmını oluşturmaktadır (%37,6). Yani vatandaş sıfır otomobili yüzde 37'ye varan indirim avantajıyla satın alabilecek. Sıfır otomobiller ucuzlayacağı için ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.