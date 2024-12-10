2. Amatör Küme’de dokuzuncu maçlar sonunda Sungurlu Belediyespor yoluna kayıpsız devam ederek açık ara liderliğini sürdürdü ve 1. Amatör Küme yolunda büyük avantaj yakaladı.

Sungurlu Belediyespor en yakın rakibi Dodurga Belediye Beyliğispor deplasmanında zorlu maçtan 3-1 galip ayrılan Sungurlu takımı dokuzuncu galibiyetini alarak en yakın rakibinin altı puan önünde zirvedeki yerini korudu.

İlk iki mücadelesi veren Buharaspor ise Bayat Belediyespor deplasmanında son 15 dakikasna 1-0 geride girdiği maçta bulduğu gollerle rakibini 3-1 yenerek ikincilik iddiasını devam ettirdi.

Kargıserispor, Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 galip gelerek ligdeki çıkışını sürdürdü. Düvenci Belediyespor ise sahasında Oğuzlar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçın asıl özelliği ise 2. Amatör Küme’de bu sezonki ilk beraberlik olması. Ligin 9. haftasında 36 maçta ilk beraberlik ile sonuçlanan karşılaşması olması.

Ligde 10. hafta maçları yarın oynanacak. Lider Sungurlu Belediyespor sahasında Düvenci Belediyespor’u konuk ederken lig ikincisi Dodurga Beyliğispor ise Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında mücadele edecek.

Buharaspor ise Kargıserispor deplasmanında galibiyet arayacak.

Haftanın diğer maçında ise Oğuzlar Belediyespor sahasında Bayat Belediyespor’u konuk edecek.