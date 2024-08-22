Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Çorum Milli Eğitimspor kulübü sporcuları iki birincilik üç ikincilik ve üç üçüncülük toplam sekiz madalya kazandılar.

Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşlere Türkiyenin bir çok ilinden minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde 700 güreşçi mücadele etti.

Güreşlerde mücadele eden Çorum Milli Eğitimspor kulübü güreşçilerinden Berak Aktaş ve Ömer Özdemir sıkletlerinde birinci olurken Taha Özboyac, Emir Yıldız ve Ömer Ceylan finalde kaybederek ikinci oldular. Berat Körpeş, Berat Atabek ve Bedirhan Aktaş ise üçüncülük ödüllerinin sahipleri oldular.

Başpehlivanlık finalinde rakibi İsa Göçen'i yenen Ali Bönceoğlu, başpehlivan oldu. Bönceoğlu, aynı zamanda 50 bin lira para ödülü elde etti. Müsabakaların ardından toplam 306 bin liralık para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.