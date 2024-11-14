Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Pazar günü yapılacak olan ALES nedeniyle sabah açık olacak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 17.11.2024 Pazar günü 07.00 -10.00 saatleri arasında açık tutulacak olup sınava girecek adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvuruları alınacaktır” denildi.