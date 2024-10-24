Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile euro kurunun yüzde 23,5 artırılarak 17,55 liradan 21,67 liraya çıkartıldığını belirterek, “Ancak bu düzenleme, mevcut ilaç fiyatlandırma sisteminin artık ömrünü tamamladığını ve yeni modellerin üzerinde düşünülmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

“Bugün ilaç fiyatları artarken, eczanelerin karlılık oranlarının sabit bırakılması, biz eczacıların üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmaktadır. Depoların karlılık oranları artırılırken eczaneler için aynı hassasiyetin gösterilmemesi, sektördeki dengeleri olumsuz etkilemektedir” diyen Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan,

“Eczaneler, kira, personel maaşları ve diğer işletme giderlerinin yüzde 100’ü aşan artışlarla karşı karşıya kalmışken, karlılığın yerinde sayması sürdürülebilirliğimizi ciddi şekilde tehdit etmektedir. Mevcut ilaç fiyatlandırma modeli, biz eczacıların ihtiyaçlarını ve Türkiye’nin ekonomik gerçeklerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Kademeli karlılık sistemiyle, fiyatı artan her ilaçta eczanelerin karlılığı azalmaktadır. Örneğin, 328 liraya kadar olan bir ilaçta yüzde 28 olan karlılık, fiyat 329 liraya çıktığında yüzde 18’e düşmektedir. Fiyatların sürekli değiştiği bu ortamda, bu yapı, eczacılar olarak işletmelerimizi sağlıklı bir şekilde yönetmemizi neredeyse imkânsız hale getirmektedir” dedi.

Bu düzenlemenin, mevcut sistemin eksikliklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Erol Afacan, “Bizlerin ihtiyacı olan, ilacın fiyatını artıran düzenlemeler değil, eczanelerin sürdürülebilirliğini koruyacak ve hizmet kalitemizi düşürmeden halka en iyi hizmeti sunmamıza olanak tanıyacak yeni bir ilaç fiyatlandırma modelidir. Eczanelerin ekonomik olarak ayakta kalması, halk sağlığı açısından da hayati önemdedir ve bu konuda atılacak her adım, geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. İlaçlara yapılan zamlar, karlılık oranlarımızda gerekli düzenlemeler yapılmadığı sürece bizlere bir fayda sağlamamaktadır. Vatandaşlarımız, eczanelere geldiklerinde gördüğü fiyat artışlarının, bizim kazancımızı artırdığını sanıyorlar. Oysa, bu artışlar biz eczacıların ekonomik sıkıntılarını daha da derinleştiriyor. Yeni düzenlemelerde, eczacıların sesine kulak verilmesi, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edebilmemiz için adil bir yapı oluşturulmalıdır. Günümüzün ekonomik koşullarına uygun, sürdürülebilir bir ilaç fiyatlandırma sisteminin kurulması, yalnızca biz eczacıların değil, toplum sağlığının da yararına olacaktır. Bu süreçte tüm paydaşlarla birlikte eczacılığın geleceğini güvence altına alacak adımların atılmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

